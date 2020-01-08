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Факты / Украина / Общество

Самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране – реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, погибших в результате катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в аэропорту Тегерана.

Самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране – реакция Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что, по предварительным данным, все находившиеся на борту Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Тегеране 8 января, погибли.

– Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта, – сказал президент Украины.

По его словам, посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списки погибших.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

– Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, – добавил глава государства.

Президент также срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.


Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.

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