Самолет МАУ Boeing 737 разбился в Тегеране – реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, погибших в результате катастрофы пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в аэропорту Тегерана.
Владимир Зеленский заявил, что, по предварительным данным, все находившиеся на борту Boeing 737 авиакомпании МАУ, который разбился в Тегеране 8 января, погибли.
– Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после вылета из международного аэропорта Имам Хомейни (Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта, – сказал президент Украины.
По его словам, посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списки погибших.
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– Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа, – добавил глава государства.
Президент также срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.