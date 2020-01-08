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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На 22-23% меньше: киевлянам пересчитали платежки за отопление

Киевляне получат уменьшенные платежки за отопление из-за снижения цены природного газа для населения в Украине.

На 22-23% меньше: киевлянам пересчитали платежки за отопление

В связи с изменением цены природного газа киевлянам уменьшат начисления за тепло и горячую воду за декабрь на 22-23%.

Уменьшенные платежки коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго пришлет пользователям в январе.

Основанием для перерасчета стало принятие Кабинетом министров Украины 24 декабря 2019 года постановления №1082, в котором говорится о снижении цены природного газа.

Читайте: Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам

Цена голубого топлива составляет около 80% тарифа Киевтеплоэнерго, отмечают в КГГА.

Пересчет стоимости этих услуг получат все категории потребителей Киева.

Как сообщалось, в 2019 году цену газа для населения снизили на 13%.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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