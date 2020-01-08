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Факты / Украина

Один из черных ящиков Boeing 737 МАУ найден в хорошем состоянии

На месте авиакатастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ спасатели обнаружили черный ящик в хорошем состоянии.

Один из черных ящиков Boeing 737 МАУ найден в хорошем состоянии

Иранские спасатели обнаружили на месте катастрофы самолета Boeing 737 МАУ один из черных ящиков в хорошем состоянии.

– Следователи обнаружили один из двух черных ящиков на месте крушения самолета. Он цел. Идут поиски второго ящика, – сообщил официальный представитель управления гражданской авиации Ирана.

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Представитель иранских компетентных органов заявил, что пилот авиалайнера не сообщал о чрезвычайной ситуации на борту.

Позже глава управления гражданской авиации Ирана сообщил, что второй черный ящик также обнаружили.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Источник: FARS

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