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Факты / Украина

Падение самолета МАУ Boeing 737 в Иране – в СНБО назвали количество погибших

СНБО обнародовал точное количество погибших в результате катастрофы украинского самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран).

Падение самолета МАУ Boeing 737 в Иране – в СНБО назвали количество погибших

Президент Украины поручил создать при СНБО Украины оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ Boeing 737 в Иране.

– На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа, – заявили в Совете национальной безопасности Украины.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, глава Службы внешней разведки, глава ГСЧС.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

Руководство оперативным штабом по поручению президента Украины осуществляет Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

Фото: Ali Hashem 

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