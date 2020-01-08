В Иране разбился самолет МАУ. Чтоизвестно об авиакатастрофе МАУ в Иране, как должна отреагировать украинская власть и какие последствия будет иметь трагедия для стран – в материале Фактов ICTV.

В Тегеране, столице Ирана, разбился самолет Международных авиалиний Украины. Все, кто находился на борту, погибли.

Авиакатастрофа Boeing 737 МАУ в Иране произошла утром 8 января. По количеству жертв это самая масштабная трагедия в истории независимой Украины.

Что известно об авиакатастрофе?

Трагедия произошла около 4.30 по киевскому времени (6.00 по тегеранскому).

Самолет Международных авиалиний Украины, совершавший рейс Тегеран – Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Он набрал 2400 м высоты и перестал выходить на связь через две минуты после вылета.

На борту находились граждане семи стран – Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

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Всего погибло 176 людей, среди них 11 украинцев.

Причины катастрофы

Версий трагедии несколько. Официальное представительство тегеранского аэропорта сообщает о возгорании двигателя, что стало причиной катастрофы.

Но арабское СМИ Al Hadath утверждает, что Boeing случайно сбили силы ПВО Ирана.

Напомним, накануне в результате обострения конфликта между США и Ираном, последний атаковал две американские военные базы, расположенные в Ираке. В Пентагоне утверждают, что Иран выпустил не менее 10 баллистических ракет. Это было ответом страны на убийство генерала Касема Сулеймани.

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В то же время, посольство Украины в Иране сначала отбросило версию теракта или ракетного удара, впрочем, впоследствии удалило заявление со своего официального сайта.

В МАУ же заявили, что самолет был одним из лучших в компании – он был выпущен в 2016 году и только 6 января прошел технических осмотр. Там также отвергают вариант с ошибкой экипажа.

Между тем президент Украины поручил создать специальную следственную комиссию, чтобы отработать все версии, а также провести проверку летной годности всего гражданского флота.

Украина должна продемонстрировать характер

Владимир Зеленский отреагировал на трагедию мгновенно. Он прервал свое пребывание в Омане и срочно вылетел в Киев.

Политический эксперт Александр Мусиенко уверен, в интересах украинской власти сейчас продемонстрировать характер.

– Для того, чтобы установить истину, нужно не зацикливаться на одной версии обстоятельств трагедии, а изучить все возможные, в том числе такую ​​неприятную, как сбивание, и не бояться говорить жестко с представителями иранских властей, – отмечает эксперт.

Он также отмечает, что дистанцироваться от конфликтной ситуации между США и Ираном Украины уже не удастся.

– Хотя бы потому, что версия сбития самолета иранской ракетой присутствует. И ей надо будет давать оценку. Поэтому мы уже связаны с локальным конфликтом между США и Ираном.

Мусиенко отмечает – Украина должна настаивать на всеобъемлющем и объективном расследовании обстоятельств трагедии, в частности с привлечением украинских и международных специалистов.

Авиакомпании отменяют рейсы

Сейчас авиакомпании массово отменяют свои рейсы в Иран. Накануне трагедии это сделали США – они ввели запрет на полеты пассажирских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманского залива.

Сразу после крушения в МАУ заявили об отмене рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Air France и еще несколько международных авиакомпании, в том числе и Росавиация или Lufthansa, приостановили перелеты над территориями Ирана и Ирака.

Иран оказался в сложном положении

Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, отмечает – последствия будут зависеть от окончательной версии крушения самолета.

– Вопросы, которые могут возникнуть к Ирану – рассматривали ли они возможность закрытия своего воздушного пространства или отсрочки вылетов из Тегерана в контексте эскалации, которая произошла ночью.

При этом эксперт добавляет – для воздушного пространства Ирана прямой угрозы могло не быть, ведь страну никто не обстреливал. А между ракетными ударами Ираке и взлетом украинского самолета прошло 2,5-3 часа, а это довольно долгий период.

– Перекрытие воздушного пространства остается на усмотрение самой страны. Заставить ее это сделать никто не может – это их ответственность. В свое время в 2014 году, когда у нас разбился Boeing, мы тоже не перекрывали воздушное пространство, – напоминает Куса.

Там не менее, трагедия может иметь негативное влияние на статус Ирана на международной арене, уверен Александр Мусиенко:

– Буквально накануне американцы рекомендовали авиакомпаниям не совершать полеты над Ираном и предупреждали о ракетные атаки своих баз. И за несколько часов происходит такая трагедия с украинским воздушным судном. Это уже имеет негативное влияние на иранских властей.

Украинские власти, со своей стороны, призывают общество не делать предварительных оценок обстоятельства аварии пока не будет объявлена официальная версия. Эксперты также отмечают, что сейчас возможно много спекуляций на тему авиакатастрофы украинского самолета, поэтому делать выводы – рано.

Лилия Ященко