Семьи погибших во время авиакатастрофы в Тегеране получат поддержку – Разумков

Глава Верховной Рады Украины выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета на территории Ирана.

Спикер Верховной Рады соболезнует родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране.

– Трагическое утро. Высказываю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 человеческих жизней, – написал Разумков.

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Председатель ВРУ отметил, что первоочередной задачей будет установление причин авиакатастрофы и оказания помощи семьям погибших.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Никто не выжил.