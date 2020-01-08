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Факты / Украина

Теракт или поломка: возможные причины крушения Boeing 737 МАУ в Иране

О всех возможных причинах крушения самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране (Иран) – читайте в материале Фактов ICTV.

Теракт или поломка: возможные причины крушения Boeing 737 МАУ в Иране

Самолет Boeing-737 МАУ, который потерпел крушение в Тегеране (Иран) по ошибке мог быть сбит силами ПВО Ирана.

В The Daily Mail появилось сообщение о том, что украинский самолет загорелся и, вероятно, был сбит. Издание не утверждает, что борт сбили иранцы. Однако пишет, что самолет могли случайно сбить “нервные иранские солдаты”.

Напомним, Иран осуществил ракетную атаку по американской военной базе в Ираке. Иран использовал ракеты малой дальности для нападения на американские цели.

Читайте: Списки погибших в крушении Boeing 737 МАУ в Тегеране

Однако официальные источники, в частности посольство Украины в Иране, заявили, что предварительной причиной падения является техническая неисправность, а именно – возгорание одного из двигателей.

Между тем, эксперты сомневаются в вероятности того, что упавший рядом с аэропортом Тегерана украинский самолет был сбит.

Стоит отметить, что соо временем из сайта украинского посольства в Иране пропало сообщение о том, что самолет упали из-за технической неисправности.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

Фото: Getty Images

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