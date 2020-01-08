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Факты / Украина

Трагедия в Тегеране: Гончарук прокомментировал крушение самолета МАУ Boeing 737

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал крушение самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране.

Трагедия в Тегеране: Гончарук прокомментировал крушение самолета МАУ Boeing 737

В Тегеране (Иран) самолет украинский авиалиний МАУ Boeing 737 потерпел крушение. По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все, кто были на борту погибли.

ЧитайтеПервое видео с места катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране

– Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа, – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он добавил, что в настоящее время уточняется количество граждан Украины, находившихся на борту.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана. 

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

Фото: pm_honcharuk

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