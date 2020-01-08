В связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране, в Украине проверят все пассажирские борта.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с падением самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране (Иран) поручил генпрокурору открыть уголовное производство по факту катастрофы.

– Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии, – заявил Зеленский.

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Также он добавил, что независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.