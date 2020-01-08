Со слезами на глазах: в Борисполе возлагают цветы погибшему экипажу МАУ

Почтить память погибших коллег из МАУ пришли также работники других авиалиний.

Друзья и сотрудники погибшего при авиакатастрофе в Иране экипажа украинской авиакомпании МАУ возлагают цветы в холле аэропорта Борисполь.

Возле девяти фотографий пилотов и бортпроводников уже возложили большое количество цветов, но люди продолжают прибывать. На лицах у них слезы.

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В аэропорту Борисполь должны собраться также работники других авиалиний, чтобы почтить память коллег.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Фото: PavlovskyNews