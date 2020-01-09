PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ

Подозрительным является тот факт, что самолет МАУ развалился в воздухе, а диспетчер не передал информацию о технических неисправностях воздушного судна, считает эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Коновалов.

Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ

Авиакатастрофа в иранском Тегеране 8 января могла стать следствием взрыва внутри или снаружи самолета МАУ.

Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Коновалов на пресс-конференции.

По его словам, подозрительно, что иранская сторона сразу заявила об отсутствии терактов.

– В этой катастрофе очень много странностей. Все перекладывают вину. МАУ говорит, что не было технических неисправностей, а Иран говорит, что была, – сказал Коновалов.

Эксперт отмечает, что с такой высоты воздушное судно может спланировать даже с двумя отказавшими двигателями. Кроме того диспетчер должен был передать информацию о возникших неполадках, добавил Коновалов.

Читайте: Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии

Также он обратил внимание на подозрительность разлета обломков.

– Можно сделать вывод, по крайне мере то, что нам показывают, самолет разорвало. Очень подозрительно, что самолет развалился в воздухе, – сказал эксперт.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?

Результаты

Источник: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Юрій Мірошников
Я знаю наши сильные и слабые стороны: экс-президент МАУ не верит в ошибку пилотов
Авиакатастрофа Boeing 737: о чем свидетельствуют первые выводы экспертиз
Авиакатастрофа Boeing 737: о чем свидетельствуют первые выводы экспертиз
Три из семи версий авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране – закрытые
Три из семи версий авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране – закрытые
Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии
Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Катастрофа Boeing 737 в Иране: стюардесса МАУ не звонила родителям с самолета
ЗРК Тор
ЗРК Тор – какой комплекс мог сбить самолет МАУ
Сыграли свадьбу и задержались из-за фото. Истории жертв катастрофы самолета МАУ
Сыграли свадьбу и задержались из-за фото. Истории жертв катастрофы самолета МАУ
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка