Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ

Подозрительным является тот факт, что самолет МАУ развалился в воздухе, а диспетчер не передал информацию о технических неисправностях воздушного судна, считает эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Коновалов.
Авиакатастрофа в иранском Тегеране 8 января могла стать следствием взрыва внутри или снаружи самолета МАУ.
Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Коновалов на пресс-конференции.
По его словам, подозрительно, что иранская сторона сразу заявила об отсутствии терактов.
– В этой катастрофе очень много странностей. Все перекладывают вину. МАУ говорит, что не было технических неисправностей, а Иран говорит, что была, – сказал Коновалов.
Эксперт отмечает, что с такой высоты воздушное судно может спланировать даже с двумя отказавшими двигателями. Кроме того диспетчер должен был передать информацию о возникших неполадках, добавил Коновалов.
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Также он обратил внимание на подозрительность разлета обломков.
– Можно сделать вывод, по крайне мере то, что нам показывают, самолет разорвало. Очень подозрительно, что самолет развалился в воздухе, – сказал эксперт.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
В результате крушения погибли 11 украинцев.
Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?