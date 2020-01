Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ

Подозрительным является тот факт, что самолет МАУ развалился в воздухе, а диспетчер не передал информацию о технических неисправностях воздушного судна, считает эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Коновалов.

Авиакатастрофа в иранском Тегеране 8 января могла стать следствием взрыва внутри или снаружи самолета МАУ.

Об этом сообщил эксперт по вопросам безопасности Вячеслав Коновалов на пресс-конференции.

По его словам, подозрительно, что иранская сторона сразу заявила об отсутствии терактов.

– В этой катастрофе очень много странностей. Все перекладывают вину. МАУ говорит, что не было технических неисправностей, а Иран говорит, что была, – сказал Коновалов.

Эксперт отмечает, что с такой высоты воздушное судно может спланировать даже с двумя отказавшими двигателями. Кроме того диспетчер должен был передать информацию о возникших неполадках, добавил Коновалов.

Читайте: Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии

Также он обратил внимание на подозрительность разлета обломков.

– Можно сделать вывод, по крайне мере то, что нам показывают, самолет разорвало. Очень подозрительно, что самолет развалился в воздухе, – сказал эксперт.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.