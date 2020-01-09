PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии

Отсутствие следов пожара опровергает версию, что самолет МАУ упал из-за неисправности в двигателях.

Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии

Версия о том, что к авиакатастрофе самолета МАУ в иранском Тегеране привели неисправности двигателей, не подтверждается в связи с отсутствием следов пожара.

Об этом сообщил источник в государственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Boeing, передает журналист Юрий Бутусов.

Он уточнил, что следов пожара нет на обоих двигателях самолета и фрагментах правого крыла, которые к данному моменту удалось осмотреть.

Иранские диспетчеры утверждают, что никаких сообщений с борта лайнера не поступало, добавил собеседник из комиссии.

– Отсутствие переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна, – рассказал источник.

Читайте: В Иране начали опознавать жертв крушения самолета МАУ

Около места крушения были найдены оба “черных ящика”, которые, несмотря на повреждения, можно восстановить. Иранцы готовы предоставить доступ к их расшифровке, сообщил источник.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?

Результаты

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Юрій Мірошников
Я знаю наши сильные и слабые стороны: экс-президент МАУ не верит в ошибку пилотов
Авиакатастрофа Boeing 737: о чем свидетельствуют первые выводы экспертиз
Авиакатастрофа Boeing 737: о чем свидетельствуют первые выводы экспертиз
Три из семи версий авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране – закрытые
Три из семи версий авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране – закрытые
Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ
Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Катастрофа Boeing 737 в Иране: стюардесса МАУ не звонила родителям с самолета
ЗРК Тор
ЗРК Тор – какой комплекс мог сбить самолет МАУ
Сыграли свадьбу и задержались из-за фото. Истории жертв катастрофы самолета МАУ
Сыграли свадьбу и задержались из-за фото. Истории жертв катастрофы самолета МАУ
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка