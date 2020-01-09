Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии

Отсутствие следов пожара опровергает версию, что самолет МАУ упал из-за неисправности в двигателях.
Версия о том, что к авиакатастрофе самолета МАУ в иранском Тегеране привели неисправности двигателей, не подтверждается в связи с отсутствием следов пожара.
Об этом сообщил источник в государственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения Boeing, передает журналист Юрий Бутусов.
Он уточнил, что следов пожара нет на обоих двигателях самолета и фрагментах правого крыла, которые к данному моменту удалось осмотреть.
Иранские диспетчеры утверждают, что никаких сообщений с борта лайнера не поступало, добавил собеседник из комиссии.
– Отсутствие переговоров с диспетчером и отсутствие пожара в двигателях говорит о том, что версия террористического акта, столкновения с дроном или взрыва зенитной ракеты весьма вероятна, – рассказал источник.
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Около места крушения были найдены оба “черных ящика”, которые, несмотря на повреждения, можно восстановить. Иранцы готовы предоставить доступ к их расшифровке, сообщил источник.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
В результате крушения погибли 11 украинцев.
Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?