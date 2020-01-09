Информация о звонке члена экипажа МАУ своим родственникам – фейк

Офис Генерального прокурора опровергает информацию, распространенную в социальной сети Facebook о звонке члена экипажа своим родственникам в момент падения самолета рейса Тегеран-Киев.

8 января 2020 года в соцсетях распространилась информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран – Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом.

Эта информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий.

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Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.

Источник: Офис Генпрокурора