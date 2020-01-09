Катастрофа Boeing 737: Зеленский согласовал сотрудничество с ЕК и Канадой

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем и премьером Канады.

В связи с авиакатастрофой украинского самолета МАУ в Иране Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Президент Украины выразил благодарность за сочувствие и подчеркнул, что руководство государства прилагает все усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране.

– Это – ужасная трагедия и наша общая боль, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Глава правительства Канады со своей стороны выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с гибелью в авиакатастрофе украинских граждан и отметил, что Украина может рассчитывать на любую помощь Канады в проведении расследования.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.