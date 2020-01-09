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Факты / Украина / Политика

Катастрофа самолета МАУ: Иран обещает Украине полный доступ к данным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.

Катастрофа самолета МАУ: Иран обещает Украине полный доступ к данным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани о том, что украинская миссия присоединилась к расследованию причин катастрофы самолета МАУ в Тегеране 8 января.

Украинский лидер в телефонном разговоре со своим коллегой посочувствовал в связи с гибелью граждан Ирана в результате трагедии.

Зеленский выразил надежду на содействие иранской стороны в проведении прозрачного и объективного расследования авиакатастрофы.

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Рухани заверил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Источник: Офис Президента

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