Нафтогаз оценил потери Украины от Турецкого потока

Украина ежегодно будет недополучать около $450 млн от транзита газа в Южную Европу и Турцию.

Председатель ООО Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон во время брифинга сообщил, что Украина ежегодно будет недополучать около $450 млн из-за запуска Турецкого потока.

– По нашим расчетам это около $450 млн в год — это нельзя назвать убытками. Мы просто не заработаем эти деньги, — сообщил он.

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По его словам, чтобы компенсировать убытки Украина будет искать новые рынки.

Напомним, 8 января президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган ввели в эксплуатацию газопровод Турецкий поток. Церемония открытия состоялась в городе Стамбул в Турции. Общая мощность Турецкого потока составляет около 31,5 млрд кубометров.