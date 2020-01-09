Необходим полный редевелопмент промышленных зон Киева под нужды жителей – Вавриш

Девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш заявил о необходимости вынесения промышленных зон за пределы Киева и редевелопмента территорий под нужды жителей города.

Украинским городам необходимо сформулировать четкие правила устойчивого развития на основе принятых во всем мире принципов и документов. Такое заявление сделал девелопер и собственник компании SAGA Development Андрей Вавриш.

– Политика территориального развития четко сформулирована в базовых документах. Например, в Лейпцигской хартии развития городов, которую мы, кстати, не ратифицировали, а стоило бы, выписан свод правил, каким образом добиться устойчивого развития в интересах человека. Есть программа ООН – 17 целей устойчивого развития городов. В этих документах четко описаны базовые принципы, каким должен быть город, а механизмы достижения целей достаточно простые, отраслевые. Например, с памятниками нужно делать это, это и это. С общественным транспортом – это. Наборы правил понятны. Они должны быть сформулированы в нашей стране и тогда они будут выполняться в течении следующих лет, – подчеркнул девелопер.

По его словам, сейчас киевлянам приходится платить за освоение и развитие новых территорий на окраинах или за пределами города, в то время как в центре столицы полно заброшенных и неиспользуемых промзон, развитие которых обошлось бы дешевле и принесло городу больше пользы.

– В центре Киева сохранили все промышленные территории. Мы с вами живем в городе былой славы с коммунистической индустриальной экономикой. Мы платим за эту инфраструктуру и продолжаем тратить большие деньги на освоение новых территорий вместо того, чтобы застраивать те, которые пустуют внутри города. Вы не поверите, найти склад дешевле, чем где-то на Подоле, невозможно. Я уже молчу об экологической ситуации и других проблемах, – отметил Вавриш.

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Он также подчеркнул, что сейчас для устойчивого развития Киева необходимо сосредоточиться на выносе промышленных зон за пределы столицы и полном редевелопменте этих огромных территорий под нужды жителей города.

– Мы в принципе не используем потенциал города, и это главный момент, который необходимо учесть в генеральном плане – ввести в оборот для качественного редевелопмента огромные объемы земель, которые требуют выноса бывших промышленных территорий, – подытожил Андрей Вавриш.

Напомним, в Киеве в рамках Форума больших мечтателей Dream Big Forum выступит номинант на Нобелевскую премию мира – писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада.

Источник: УНИАН