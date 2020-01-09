PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сыграли свадьбу и задержались из-за фото. Истории жертв катастрофы самолета МАУ

В авиакатастрофе в Иране, где упал самолет МАУ, погибла пара молодоженов, которые праздновали свадьбу в Тегеране.

Сыграли свадьбу и задержались из-за фото. Истории жертв катастрофы самолета МАУ

Катастрофа самолета МАУ в Тегеране 8 января унесла жизни 166 пассажиров и членов экипажа, которые были представители семи стран. 15 жертв – дети.

Среди людей, которые купили билет на роковой рейс, была пара молодоженов из Великобритании Саид Тахмасеби и Нилуфар Эбрахим, которые только в декабре поженились. В Тегеране, где они праздновали вторую часть свадьбы, молодожены задержались дольше друзей, чтобы забрать свадебные фотографии.

Среди жертв также оказались молодожены из Канады Араш Пурзараби и Пунех Гурджи, которые приехали в Иран, чтобы пожениться.

Читайте: Катастрофа самолета МАУ: фото всех погибших членов экипажа

В авиакатастрофе погибли две семьи из Швеции и Канады, которые везли с собой детей. Вместе с первой парой погибли двое сыновей, вместе со второй – двое дочерей.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Источник: Daily Mail

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Юрій Мірошников
Я знаю наши сильные и слабые стороны: экс-президент МАУ не верит в ошибку пилотов
Авиакатастрофа Boeing 737: о чем свидетельствуют первые выводы экспертиз
Авиакатастрофа Boeing 737: о чем свидетельствуют первые выводы экспертиз
Три из семи версий авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране – закрытые
Три из семи версий авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране – закрытые
Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ
Много странностей: эксперт о версии отказа двигателей самолета МАУ
Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии
Двигатели самолета МАУ не горели, версия теракта вероятна – источник в комиссии
Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Катастрофа Boeing 737 в Иране: стюардесса МАУ не звонила родителям с самолета
ЗРК Тор
ЗРК Тор – какой комплекс мог сбить самолет МАУ
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка