Сыграли свадьбу и задержались из-за фото. Истории жертв катастрофы самолета МАУ

В авиакатастрофе в Иране, где упал самолет МАУ, погибла пара молодоженов, которые праздновали свадьбу в Тегеране.

Катастрофа самолета МАУ в Тегеране 8 января унесла жизни 166 пассажиров и членов экипажа, которые были представители семи стран. 15 жертв – дети.

Среди людей, которые купили билет на роковой рейс, была пара молодоженов из Великобритании Саид Тахмасеби и Нилуфар Эбрахим, которые только в декабре поженились. В Тегеране, где они праздновали вторую часть свадьбы, молодожены задержались дольше друзей, чтобы забрать свадебные фотографии.

Среди жертв также оказались молодожены из Канады Араш Пурзараби и Пунех Гурджи, которые приехали в Иран, чтобы пожениться.

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В авиакатастрофе погибли две семьи из Швеции и Канады, которые везли с собой детей. Вместе с первой парой погибли двое сыновей, вместе со второй – двое дочерей.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Источник: Daily Mail