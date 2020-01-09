Я знаю наши сильные и слабые стороны: экс-президент МАУ не верит в ошибку пилотов

Авиакомпания МАУ очень скрупулезно относится к подготовке пилотов и дальнейшему их обучению, поэтому техническая неисправность, которая не дала бы шанса экипажу спасти людей маловероятна.

Экс-президент авиакомпании МАУ Юрий Мирошников заявил, что не верит, что во время катастрофы самолета в Иране могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса экипажу спасти людей.

– Я, конечно, не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но зная, насколько многократно зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца Romeo (а на техническом обслуживании мы никогда не экономили и не экономим, безопасность полетов – наш главный приоритет), я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанса нашему экипажу спасти людей, – написал он.

По его словам, МАУ очень тщательно относится к подготовке пилотов и дальнейшему их обучению.

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– Я работаю в МАУ 26 лет. Я знаю изнутри наши сильные и слабые стороны. Я знаю, насколько скрупулезно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации, – написал он.

Мирошников рассказал, как однажды у самолета МАУ во Франкфурте взорвался двигатель во время взлета, и пилот смог успешно приземлиться. Лайнер был с пассажирами и полными баками топлива.

Пилот сказал, что ему удалось это сделать, потому что он отрабатывал это действие на тренажере.

– И то, что мы тренируем пилотов, используя в программе тренажера именно тегеранский аэропорт, укрепляет мою уверенность в неоспоримом грамотности действий нашего экипажа. Я всегда гордился и сейчас горжусь нашими экипажами. Я уверен, что наши ребята и в кабине, и в салоне делали все возможное и невозможное, если только они были живы, – подчеркнул он.

Также Мирошников выразил соболезнования родственникам погибших.

Напомним, утром 8 января самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.