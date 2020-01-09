Зеленскому сообщили первые детали расследования катастрофы самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии самолета МАУ в Тегеране.

Сейчас проводят осмотр деталей самолета и делают сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собраны данные девяти из 11 родственников жертв трагедии.

Президент Украины проводит консультации с международными партнерами, в частности он имел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана.

Читайте: Самолет МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана – предварительный доклад

Запланирована беседа с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

– Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что комиссия Украины, которая занимается расследованием авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране, рассматривает четыре главные версии, среди которых и возможное поражение Boeing 737 ракетой ЗРК Тор.