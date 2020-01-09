Рост цен в Украине замедлился: что подорожало и подешевело

По данным на декабрь 2019 году в годовом выражении, рост цен в Украине замедлился до шестилетнего минимума.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2019 года в годовом выражении – по сравнению с декабрем 2018 года зафиксирована на уровне 4,1%.

Этот показатель стал минимальным за последние шесть лет.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в декабре снизились на 0,2%.

Больше всего в декабре в годовом выражении подорожал железнодорожный пассажирский транспорт – на 19,2%. Также сильный рост цен наблюдался на фрукты – 18,8%, горячую воду и отопление – 14,4%, услуги образования – 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия – 13%.

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При этом цены снизились на природный газ (28,7%), яйца (14,6%), топливо и масла (8,2%), обувь (3%), одежду (2%).

В эту статистику не попали данные с аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

К слову, Министерство экономического развития спрогнозировало инфляцию в Украине в 2020 году.

Источник: Госстат