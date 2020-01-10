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Антоненко оставили под стражей – суд отклонил апелляцию
Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
– Оставить решение Печерского районного суда Киева без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения, – говорится в судебном решении.
По решению Печерского райсуда Киева, Антоненко будет находиться под стражей до 8 февраля.
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Постановление Киевского апелляционного суда обжалованию не подлежит.
Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года. 18 декабря адвокаты обжаловали его арест.
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