Антоненко оставили под стражей – суд отклонил апелляцию

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей Андрея Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

– Оставить решение Печерского районного суда Киева без изменений, а апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения, – говорится в судебном решении.

По решению Печерского райсуда Киева, Антоненко будет находиться под стражей до 8 февраля.

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Постановление Киевского апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года. 18 декабря адвокаты обжаловали его арест.