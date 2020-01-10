Bellingcat: самолет МАУ могли сбить ракетой с секретной базы IRSG (КАРТА)

В Bellingcat рассматривают версию, что самолет МАУ в Тегеране могли сбить ракетой, выпущенной с секретной иранской военной базы IRSG.

Об этом сообщил один из расследователей Кристо Грозев в Twitter.

Он обьяснил, что, используя визуально воспринимаемую скорость движения ракеты относительно фактически известной скорости Тор-М, смог вычислить угол относительно траектории.

Читайте: Версия о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране не является подтвержденной – Зеленский

Благодаря этому эксперт установил, что расстояние от места запуска составляло около 6,5 км.

– Один кандидат – секретная база IRSG, – отметил Грозев.

К слову, ранее в Bellingcat обнародовали видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ.