Мы узнаем, что на самом деле случилось – Помпео об авиакатастрофе МАУ в Иране

США планируют выяснить причины авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране.

Глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что США планируют выяснить причины крушения самолета МАУ в Иране.

По его словам, если подтвердится информация о том, что самолет был сбит запущенной в Иране ракетой, то “это − ужасная трагедия”.

Читайте: Авиакатастрофа МАУ в Иране: список погибших членов экипажа

– Мы узнаем, что на самом деле случилось, − сказал он.

Помпео отметил, что считает политизированными утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.

Он подчеркнул, что целью иранских атак было убийство американских военных.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Источник: Госдепартамент США