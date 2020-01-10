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Мы узнаем, что на самом деле случилось – Помпео об авиакатастрофе МАУ в Иране

США планируют выяснить причины авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Иране.

Майк Помпео

Глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что США планируют выяснить причины крушения самолета МАУ в Иране.

По его словам, если подтвердится информация о том, что самолет был сбит запущенной в Иране ракетой, то “это − ужасная трагедия”.

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– Мы узнаем, что на самом деле случилось, − сказал он.

Помпео отметил, что считает политизированными утверждения о том, что США якобы спровоцировали действия со стороны Ирана, которые могли привести к авиакатастрофе.

Он подчеркнул, что целью иранских атак было убийство американских военных.

Напомним, самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Источник: Госдепартамент США

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