Обменять валюту онлайн позволят во всех финучреждениях – НБУ

Национальный банк продолжает политику валютной либерализации в Украине.

В ее рамках в середине 2020 года НБУ планирует позволить клиентам небанковских финансовых учреждений обменивать валюту онлайн.

Указанное нововведение связывают со вступлением в силу закона о сплите, который расширяет полномочия Нацбанка и ликвидирует Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

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– Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию и в дальнейшем. В частности, после имплементации закона о сплите Национальный банк позволит продавать валюту онлайн не только банкам, но и небанковским финансовым учреждениям, которые перейдут под надзор НБУ с середины 2020 года, – говорится в сообщении НБУ.

К слову, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 8% в 2020 году.