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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Падение доллара уже начало влиять на цены в Украине – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов объяснил, почему украинская валюта укрепляется, а цены не снижаются.

– Во-первых, влияние курса отсрочено во времени. Во-вторых, на определенные товары цены уже падают. В-третьих, замедляется инфляция – то есть скорость роста цен. И наконец, не все рынки конкурентны.

Читайте: В 2020 году ожидается укрепление гривни – Милованов

А на монопольных рынках, поведение монополистов может быть таково, что изменения курса отражаются в больших прибылях, а не меньших ценах. (И, да, мы расследуем такие рынки и боремся с монополистами. Но это требует очень большого времени), – написал он.

Напомним, рост цен в Украине замедлился до шестилетнего минимума.

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