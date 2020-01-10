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Факты / Украина

Рассматриваем все версии – Пристайко о причинах крушения Boeing 737

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета МАУ в Тегеране (Иран).

Читайте: Пока рано делать вывод о сбивании Boeing 737 в Тегеране – Пристайко

Также он отметил, что Украина хочет справедливого расследования происшествия.

– Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача – это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват – найти виновных, – заявил Пристайко.

По его словам, украинские эксперты уже получили доступ к черным ящикам самолета, а также к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами.

Ранее Факты ICTV писали, что расследование авиакатастрофы украинского самолета МАУ Boeing 737 рейса PS752 в Иране может затянуться до двух лет.

Также иранские и украинские специалисты договорились о том, что будут проводить совместное расследование авиакатастрофы.

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