В Черновцах начальница ЗАГСа запугивала посетителей электрошокером

Руководитель Черновицкого городского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Наталья Вишневская угрожала применить электрошокер в отношении агрессивного посетителя, чтобы защититься от него.

По ее словам, 9 января нетрезвая пара посетила ЗАГС, подавая документы для регистрации брака. Спор между будущими супругами и сотрудниками отдела возникла после того, как паре предоставили счета для оплаты госпошлины.

– На наших счетах указана сумма этой пошлины – она составляет 85 копеек. Они обратились в банковское учреждение, оплатили другую сумму – 90 копеек, и, когда пришли к специалистам нашего отдела, возник этот конфликт, – сказала Вишневская.

Работники учреждения хотели самостоятельно уплатить пошлину, однако мужчина требовал взять у него 90 копеек и стал громко выкрикивать и бить кулаками по столу.

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В течение двух лет женщина обращалась в Главное управление юстиции в Черновицкой области с просьбой обеспечить здание ЗАГСа охраной.

– Электрошокер носят для того, чтобы защитить себя. Я не использовала электрошокер, а просто попросила не приближаться, – сказала начальница ЗАГСа

Сейчас Вишневская находится на своем рабочем месте и продолжает исполнять служебные полномочия. Она отметила, что информацию о ее отстранении от должностных обязанностей узнала из прессы.

Напомним, 20 ноября 2019 года в городе Козелец Черниговской области 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу ЗАГСа с ножом на глазах у посетителей с детьми.