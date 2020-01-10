В самолет МАУ попали две ракеты российского производства – СМИ

Иран случайно сбил самолет МАУ двумя ракетами российского производства, заявил американский чиновник.
Самолет МАУ в небе над Тегераном сбил Иран двумя ракетами российского производства.
Об этом пишут СМИ со ссылкой на слова американского чиновника.
Собеседник добавил, что ракеты принадлежали к классу “земля-воздух”.
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В США придерживаются мнения, что попадание в воздушное судно было случайностью.
Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский Boeing сбила иранская ракета.
Со своей стороны президент США Дональд Трамп высказал мнение, что самолет не мог упасть из-за технической неисправности.
Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?