В самолет МАУ попали две ракеты российского производства – СМИ

Иран случайно сбил самолет МАУ двумя ракетами российского производства, заявил американский чиновник.

Самолет МАУ в небе над Тегераном сбил Иран двумя ракетами российского производства.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на слова американского чиновника.

Собеседник добавил, что ракеты принадлежали к классу “земля-воздух”.

В США придерживаются мнения, что попадание в воздушное судно было случайностью.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский Boeing сбила иранская ракета.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп высказал мнение, что самолет не мог упасть из-за технической неисправности.