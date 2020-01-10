Украина настаивает на анализе черных ящиков самолета МАУ в Киеве – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге о расследовании авиакатастрофы самолета МАУ заявил, что Киев хочет, чтобы черные ящики Boeing 737 анализировали в Украине, а не Иране.

– Сейчас мы решаем с иранцами, куда эти ящики будут отправлены, либо записи будут анализироваться в Иране. Мы хотим, чтобы записи с них анализировались в Киеве, – отметил Пристайко.

По словам министра, реконструкцию переговоров планируют начать в ближайшее время.

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Напомним, свою готовность помочь Украине в расследовании авиакатастрофы лайнера МАУ выразили США, Великобритания, Канада, Грузия, Германия и Швеция.

Самолет Boeing 737 МАУ разбился в Тегеране утром 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.