Случайность: Австралия получила информацию о сбитом самолете МАУ

Cамолет МАУ над Ираном сбили случайно, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в пятницу, что самолет МАУ в Тегеране не был сбит намеренно.

Его комментарий прозвучал после того, как многие официальные лица США заявили, что Иран по ошибке сбил авиалайнер.

– Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты, – сказал Моррисон.

Читайте: Появилось видео попадания ракеты в авиалайнер МАУ – Bellingcat

Премьер Австралии призвал провести полное и прозрачное расследование авикатастрофы.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский Boeing сбила иранская ракета.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп высказал мнение, что самолет не мог упасть из-за технической неисправности.