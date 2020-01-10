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Факты / Украина

Случайность: Австралия получила информацию о сбитом самолете МАУ

Cамолет МАУ над Ираном сбили случайно, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Случайность: Австралия получила информацию о сбитом самолете МАУ

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в пятницу, что самолет МАУ в Тегеране не был сбит намеренно.

Его комментарий прозвучал после того, как многие официальные лица США заявили, что Иран по ошибке сбил авиалайнер.

– Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты, – сказал Моррисон.

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Премьер Австралии призвал провести полное и прозрачное расследование авикатастрофы.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский Boeing сбила иранская ракета.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп высказал мнение, что самолет не мог упасть из-за технической неисправности.

Украина рассматривает несколько версий катастрофы самолета МАУ в Иране. Какая из них самая вероятная?

Результаты

Источник: CNN

Фото: УНИАН

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