За декабрь киевляне заплатят за тепло и горячую воду на 400 грн меньше

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что Киевтеплоэнерго провело перерасчет цен за отопление и горячую воду. Сумма перечислений составляет более 320 млн грн.

– Уже с 14 января киевляне начнут получать платежки – это первое начисления в 2020 году, но начисления за декабрь. Начисление необычное, поскольку произошли определенные изменения, как законодательные, так и изменения стоимости энергоресурсов. Я напомню, что цена за тепловую энергию, а соответственно на услуги по центральному отоплению и горячему водоснабжению, очень зависят от цены на газ, – сказал Пантелеев.

Он объяснил это решение тем, что сейчас относительно теплая зима, поэтому уменьшились цены на отопление и воду, также Киевтеплоэнерго уменьшило начисления в связи с изменением цены природного газа.

Читайте: Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам

– Такое перечисление позволило уменьшить суммы в платежках за тепло и горячую воду на 22-23% – в среднем это 300-400 грн в зависимости от площади квартиры и энергоэффективности дома, – отметил Пантелеев.

Сумму персонального пересчете можно увидеть в отдельной графе в счете на оплату услуг.

Как сообщалось, в 2019 году цену газа для населения снизили на 13%.