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Факты / Украина

Экипаж сбитого в Иране самолета не отклонялся от маршрута – МАУ

Пилоты самолета МАУ, который сбили иранские военные, выполняли взлет из аэропорта Тегерана согласно правилам и указаниям диспетчера аэропорта Тегерана.

Об этом заявил вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

По его словам, экипаж самолета не совершал приписываемых ему ошибок. “Отклонения” от маршрута, о котором писали СМИ, не было. Пилоты работали в рамках своих полномочий и держали связь с диспетчерской.

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– Я присоединяюсь к президенту страны с требованием безоговорочно взять на себя вину за то, что произошло. Без всяких “но”, – сказал он на брифинге в международном аэропорту Борисполь в субботу.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

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