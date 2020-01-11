В Ивано-Франковске установили рекорд Украины по изготовлению самого большого количества баноша.

Чтобы приготовить блюдо АО Ивано-Франковский локомотиворемонтный завод изготовил специальный котел, а готовили банош пять известных в городе шеф-поваров.

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– Мы начали готовить блюдо утром в 7.00, а уже в 15.00 рекорд был зафиксирован и все желающие попробовали наш банош, – отметила организатор гастрономического рекорда, директор КП Центр развития города и рекреации Руслана Василюк.

Она добавила, средства для установления рекорда предоставили меценаты.

– Рекорд установлен. Сварено 1420 литров баноша. Предыдущий рекорд составлял 113 килограммов, – заявил эксперт Национального реестра рекордов Павел Горишевский.

Банош – блюдо, которое готовят из кукурузной муки и сметаны, заправляют шкварками, грибами и брынзой.



















Почти 1,5 тонны баноша: в Украине установили гастрономический рекорд / 5 фотографий

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Фото: Галицкий корреспондент