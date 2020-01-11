Национальный банк Украины на 13 января 2019 года установил курс евро на уровне 26,58 грн. К слову, курс никак не изменился по сравнению с предыдущим днем.
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Курс доллара остался на уровне 23,96 грн.
11 января 2020 года на наличном рынке курс снизился на 13 копеек до 26,73 грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,26 грн, а продажи – 26,73 грн за евро.
Ранее Факты ICTV писали, что Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на 3,7% с ускорением в 2021 году до 4,2%
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