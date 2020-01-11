Стало известно, когда вернут тела погибших рейса PS 752

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что треть тел погибших в авиакатастрофе МАУ уже идентифицировали.
– Ориентировочно 20-21 января тела погибших вернут в Украину, – отметил Данилов.
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– Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы.
Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости, – подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.
Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.
Источник: ВВС Украина