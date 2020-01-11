Стало известно, когда вернут тела погибших рейса PS 752

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– Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление – это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы.

Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости, – подчеркнул секретарь СНБО.