Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.

– Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран, – сказал он.

По его словам, в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана.

– Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда и у кого ее купили иранские власти, – пояснил Данилов.

Он считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран, потому Тегеран в результате сменил позицию.

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Украинские специалисты сразу после прибытия на место катастрофы, оперативно передавали информацию в Киев.

– Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран – это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону, – пояснил он.

По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.



















Украина знала о ракетном ударе Ирана еще до официального признания / 5 фотографий

– Украина не остановит расследования этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара и будет требовать наказания виновных, – сказал секретарь СНБО.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.