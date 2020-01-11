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Факты / Украина / Политика

Украина знала о ракетном ударе Ирана еще до официального признания

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.

– Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран, – сказал он.

По его словам, в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана.

– Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда и у кого ее купили иранские власти, – пояснил Данилов.

Он считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран, потому Тегеран в результате сменил позицию.

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Украинские специалисты сразу после прибытия на место катастрофы, оперативно передавали информацию в Киев.

– Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать.

Иран – это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону, – пояснил он.

По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
  • уламки збитого літака МАУ
Украина знала о ракетном ударе Ирана еще до официального признания / 5 фотографий

– Украина не остановит расследования этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара и будет требовать наказания виновных, – сказал секретарь СНБО.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: ВВС Украина

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