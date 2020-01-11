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Факты / Украина / Политика

Вылет лайнера МАУ задержали из-за необходимости выгрузить избыток багажа

Президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту Борисполь сказал, что вылет потерпевшего крушение в Иране лайнера был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа.

– Это была штатная ситуация. На этом рейсе было очень много багажа. Соответственно, командир корабля определил взлетную массу самолета, выявил несоответствие и принял решение, дал команду разгрузить определенное количество багажа, – заявил он.

По словам Дыхне, именно с этими работами была связана задержка рейса.

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Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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