ФЛП уплатили налоги не на тот счет: что делать

10 января в электронном кабинете налоговой указывались старые реквизиты для оплаты налогов физическими лицами предпринимателями несмотря на то, что с 1 января Государственная казначейская служба ввела новые IBAN-счета.

По новым реквизитам ФЛП должны были платить и ЕСВ. Однако из-за указанной проблемы некоторые частные предприниматели заплатили налог на старые счета.

ФЛП, которые уже отправили деньги, могут не переживать, если на тот момент он был действителен. Деньги просто зачислят на него.

– Все происходит автоматически, компьютер разносит платежи сначала по номеру счета, а потом по ИНН в назначении платежа. Остальной текст в назначении не имеет значения, – рассказал юрист Александр Зарайский.

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Если на момент уплаты реквизиты были недействительными, то деньги должны автоматически вернуться, если их отправляли со счета.

В случае оплаты налога в кассе, придется обращаться в банк, в котором проводилась операция, чтобы вернуть деньги. Однако стоит проверить, зачисли ли платеж, чтобы избежать штрафов за несвоевременною уплату.

Сейчас реквизиты в электронном кабинете налоговой уже должны быть обновлены и можно проводить оплату. Их можно проверить:

К слову, в Украине вступило в силу постановление НБУ, которое запрещает ФЛП тратить деньги с бизнес-счетов на личные нужды.

Источник: AIN