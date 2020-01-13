ФЛП уплатили налоги не на тот счет: что делать

10 января в электронном кабинете налоговой указывались старые реквизиты для оплаты налогов физическими лицами предпринимателями несмотря на то, что с 1 января Государственная казначейская служба ввела новые IBAN-счета.
По новым реквизитам ФЛП должны были платить и ЕСВ. Однако из-за указанной проблемы некоторые частные предприниматели заплатили налог на старые счета.
ФЛП, которые уже отправили деньги, могут не переживать, если на тот момент он был действителен. Деньги просто зачислят на него.
– Все происходит автоматически, компьютер разносит платежи сначала по номеру счета, а потом по ИНН в назначении платежа. Остальной текст в назначении не имеет значения, – рассказал юрист Александр Зарайский.
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Если на момент уплаты реквизиты были недействительными, то деньги должны автоматически вернуться, если их отправляли со счета.
В случае оплаты налога в кассе, придется обращаться в банк, в котором проводилась операция, чтобы вернуть деньги. Однако стоит проверить, зачисли ли платеж, чтобы избежать штрафов за несвоевременною уплату.
Сейчас реквизиты в электронном кабинете налоговой уже должны быть обновлены и можно проводить оплату. Их можно проверить:
- на сайте Государственной налоговой службы;
- на сайте Государственной казначейской службы;
- на сайте Taxer.
К слову, в Украине вступило в силу постановление НБУ, которое запрещает ФЛП тратить деньги с бизнес-счетов на личные нужды.
Источник: AIN