Национальный банк Украины занимается подготовкой политики плавающего курса к гривне.

Уже в этом году курс может укрепиться. По словам первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, НБУ выкупил в резервы рекордный объем валюты за 14 лет – 7,9 млрд долларов.

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Были и другие факторы укрепления гривны: это и рост производительности в агросекторе, внешнее финансирование, которое привлекали и государственные, и частные компании – Нафтогаз, Корнелия и другие, – сказала Екатерина Рожкова.

По ее словам, нынешнее укрепление гривны, в первую очередь, – результат реформ последних лет.

У нас плавающий курс, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины, – добавила она.

Ранее Факты ICTV писали, что НБУ установил курс валют на 13 января.