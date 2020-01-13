Дело Хизб ут-Тахрир: у политзаключенного Абдулгазиева заражение крови

Незаконно задержанный российскими силовиками из-за так называемого дела Хизб ут-Тахрир крымский татарин Тофик Абдулгазиев получил заражение крови в камере в Севастополе.

По информации уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, мужчина заболел в результате укусов насекомых.

– Помещение кишит клопами и блохами. В результате укусов насекомых у Тофика Абдулгазиева образовались гнойные раны и произошло заражение крови, – рассказала она.

Уполномоченного возмущает отсутствие надлежащей медицинской помощи пленнику – вместо предоставления профильной помощи его поместили в психиатрическую больницу.

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– Срочно прошу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно содействовать в обеспечении надлежащих условий содержания, проведении полного медицинского обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи, – отметила Денисова.

Напомним, в прошлом году в Москве задержали участников акции против преследования крымских татар.

Фото: Центр журналистских расследований