Только безнал: Милованов о покупках на рынке земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что на рынке земли в Украине не будет наличных расчетов.

Покупка и продажа земель сельскохозяйственного назначения будет происходить только в безналичной форме после принятия законопроекта о рынке земли.

– Мы будем бороться с теневыми рынками. Поэтому рассчитаться за приобретенную землю можно будет только в безналичной форме. Нужно будет показать, откуда эти деньги взялись. Можно будет взять кредит, – сказал Милованов.

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То, что при покупке земли, придется показать, откуда взялись указанные средства, должно предотвратить то, чтобы нелегальные деньги заходили на рынок.

Министр добавил, что в законопроекте об открытии рынка земли предусматривают льготные условия на приобретение угодий тем людям, которые ими постоянно пользуются.

К слову, Верховная Рада может принять законопроект о рынке земли уже 14 января.