Урожай зерновых в Украине в 2019 вырос до 75 млн тонн

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в Украине составило около 75 млн тонн.

54 млн тонн от указанного урожая экспортируют на внешние рынки.

– Окончательные прогнозы по производству зерна мы получим в марте по информации Госстата, – сказал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

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Урожай зерновых превысил показатель 2018 года, который составлял 70,1 млн тонн.

С начала 2019/2020 маркетингового года экспорт украинских зерновых составил 32,08 млн тонн, что на 7,8 млн тонн больше аналогичного периода прошлого маркетингового года.

Также вырос экспорт пшеничной муки и других культур. Он составил 197 тыс. тонн, что больше на 68,5 тыс. тонн по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

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