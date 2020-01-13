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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский подписал закон об упрощении процедуры подачи финотчетности партий

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 19 декабря 2019 года закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции № 410-их.

Он заменяет бумажную форму финансовой отчетности на электронную, что позволит уменьшить нагрузку на представителей политических партий и повысить эффективность деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

На разработку и функционирование электронной системы НАПК имеет шесть месяцев. До начала работы системы политсилы подают отчетность, как обычно.

Документ предусматривает возможность осуществления взносов в поддержку партий через платежные системы, в частности онлайн, при условии, что такие системы позволят четко идентифицировать донора и назначение осуществляемого платежа.

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Закон также четко определяет предмет внутрипартийных финансовых аудитов и независимых внешних финансовых аудитов партий, будет способствовать надлежащей верификации финансовой отчетности перед ее проверкой НАПК.

Кроме того, документ предусматривает усиление независимого внешнего и внутрипартийного контроля по финансированию деятельности партий и использования ими средств.

Как известно, с 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс.

Источник: Офис президента

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