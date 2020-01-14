Авария возле Оcean Plaza: движение перекрыто, троллейбусы и автобусы изменили маршруты

После аварии возле ТРЦ Оcean Plaza на улице Антоновича возле Лыбидской площади перекрыто транспортное движение. В связи с этим изменены маршруты троллейбусов №№ 1, 12, 42-Д, 43, 50 и автобусов №№ 20, 20-К, 27, 51, 52.

Они курсируют по соответствующим маршрутам:

троллейбусы № 1 – от ул. Маршальская до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 12 – от ст. м. Васильковская до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 42-Д – от просп. Отрадный до ул. Саперно-Слободская;

троллейбусы № 43 – от Кибцентр до Дарницкой пл. без заезда на Лыбидскую пл.;

троллейбусы № 50 – от ул. Милославская до Дарницкой пл.;

автобусы № 20 – ст. м. Площадь Льва Толстого – ул. Джона Маккейна – б-р Дружбы Народов – ж/м Корчеватое;

автобусы № 20К: ст. м. Площадь Льва Толстого – ул. Джона Маккейна – б-р Дружбы Народов – ул. Маршальская;

автобусы № 27 – с. Пирогов до Демеевской пл.;

автобусы № 51 – от ст. м. Красный хутор до Демеевской пл.;

автобусы № 52 от ул. Закарпатская до Демеевской пл.

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Напомним, вечером 13 января в Киеве ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком из-за прорыва теплосети.

Ранее в патрульной полиции Киева сообщили о полном ограничении движения по улице Антоновича от ул. Загородней до бул. Дружбы Народов.