14 января депутаты Верховной Рады Украины будут рассматривать ряд важных законопроектов, в частности закон о Бюро финансовых расследований, а также изменения в Таможенный кодекс и некоторые другие законы в связи с проведением административной реформы.

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Для включения в повестку дня сессии и направления на вывод Конституционного Суда Украины

Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Второе чтение

Проект закона о внесении изменений в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год по Фонду развития предпринимательства.

Проект закона о Бюро финансовых расследований.

Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения культурных ценностей.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента Украины

Закон Украины О внесении изменений в закон О государственной службе относительно статуса работников секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины.

Закон Украины О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины, принятый 12 декабря 2019 года, с редакционными уточнениями.

Первое чтение

Проект закона о внесении изменений в закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Вопрос ратификации

Проект закона о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Сингапур об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Проект закона о ратификации протокола между правительством Украины и правительством Грузии о внесении изменений в соглашение о свободной торговле от 9 января 1995 года.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь работы Верховной Рады до конца января 2020 года.