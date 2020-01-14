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Факты / Украина

Группа украинских спасателей вернулась из Ирана

Спасатели ГСЧС, которых направили в Иран, уже завершили работу на месте катастрофы самолета МАУ.

В связи с этим они вылетели обратно в Украину. Их самолет уже приземлился в одном из аэропортов страны.

Также стало известно немного больше о судьбе черных ящиков с украинского авиалайнера.

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По словам представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили, один из них отдали на расшифровку.

– Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки, – сказал Эсмаили.

К слову, 14 января Верховная Рада собирается принять постановление касательно катастрофы самолета МАУ в Иране.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже обратился к народным депутатам с просьбой подготовить указанное постановление в ближайшее время.

Источник: ДСНС, РИА Новости

Фото: Getty Images

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