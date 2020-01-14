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Факты / Украина / Общество

Грипп дал осложнения: на Житомирщине умерли двое мужчин

Заведующий отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолий Головченко сообщил, что в регионе двое мужчин умерли из-за осложнений, которые они получили из-за гриппа.

– 9 января умер 86-летний мужчина, а 10 января – человек, которому было 58 лет. В мазке из зева у них определено вирус гриппа А (H1N1) пандемический, – отметил он.

Мужчины обратились за медицинской помощью, находясь в тяжелом состоянии и не имели прививок против гриппа.

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Врач объяснил, что с начала этого года в Житомирской области от осложнений гриппа умерли три человека.

За три недели в Житомире зафиксировано 17 случаев лабораторно подтвержденного вируса гриппа А (H1N1).

Напомним, в Винницкой области зафиксировали опасную форму гриппа.

Источник: УНИАН

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