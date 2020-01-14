Что такое IBAN и почему это важно именно сейчас?
International Bank Account Number – это международный формат кода банковского счета. Используется для осуществления международных банковских переводов.
IBAN-стандарт стал обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах.
Почему IBAN это хорошо?
Во-первых, это легкость получения переводов на валютные счета заграницей. Во-вторых, упрощение и повышенная точность внутренних и иностранных исходящих переводов.
Номер в этом стандарте можно верифицировать при отправке перевода контрольной цифрой. Это уменьшит количество ложных переводов.
В чем отличие IBAN от обычного счета?
Стандарт номера IBAN предусматривает 29 букв и цифр, а в Украине сейчас действует требование о 14-ти значный счет.
По международным номером банковского счета межбанковские платежи осуществляются быстрее и стоят дешевле.
Как теперь будет выглядеть счет по стандарту IBAN?
Международный банковский счет состоит из 29 значений и имеет следующий стандарт:
UA nn bbbbbb ccccccccccccccccccc – где:
UA – код страни;
nn – контрольный разряд (генерируется банком);
bbbbbb – код МФО банка, в котором открыт счет;
ccccccccccccccccccc – номер счета клиента.
Как будет работать этот счет?
В реквизите расчетного документа Счет должны указывать номер счета плательщика/получателя только по стандарту IBAN.
Вы можете найти этот номер в своем договоре или системе интернет-банкинга, также можно обратиться в контакт-центр или отделение банка. (Номер счета не то же самое, что номер карты, который указан на карточке).