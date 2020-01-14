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Факты / Украина

Когда откроют Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza после аварии на один день приостановил работу. Сейчас там оценивают ущерб от подтопления после прорыва теплосети на улице Антоновича.

– Для нас главное было – оперативно справиться с ситуацией, сейчас пока разбираемся с убытками, – сообщила коммерческий директор ТРЦ Дарья Завадская.

Она также добавила, что в ТРЦ работают над тем, чтобы вскоре открыть первый и второй этажи. Она уточнила, что и сам торговый центр, и арендаторы застрахованы, но пока сумму убытков сложно оценить.

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Гипермаркет Ашан, который находится на -1 этаже Ocean Plaza, также оценивает убытки.

– Сегодня торговый центр закрыт, и наш магазин, соответственно, тоже. Решение об открытии будет принимать торговый центр, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, из-за прорыва теплосети ТРЦ Ocean Plaza залило кипятком. Пострадали 10 человек, семеро из них госпитализированы.

После аварии возле Ocean Plaza движение перекрыто, троллейбусы и автобусы изменили маршруты.

Источник: Интерфакс-Украина

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